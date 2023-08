Perde il controllo dell'auto in salita, il mezzo piomba giù e uccide una donna: è successo a Penne

Tragico incidente questa mattina in via De Caesaris a Penne: una donna di 77 anni è morta dopo essere stata travolta da un'automobile che, sfrenata, le è piombata addosso in retromarcia. A riportare la notizia è l'agenzia Ansa.

Secondo una prima sommaria ricostruzione a bordo dell'auto c'era un uomo di 78 anni che stava percorrendo la ripida salita della via cittadina quando, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo dl mezzo che ha iniziato l'inesorabile discesa ad una velocità sempre maggiore.

Prima l'urto con un'altra auto parcheggiata e poi il dramma: a finire sotto le ruote della macchina impazzita è stata la 77enne che procedeva a piedi e che è purtroppo morta sul colpo. L'incidente è avvenuto la mattina di venerdì 11 agosto. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 e i vigili del fuoco che non hanno potuto far altro che tirarla fuori e constatare l'avvenuto decesso. Dei rilievi si sono occupati i carabinieri della compagnia di Penne, coordinati dal tenente Alfio Rapisarda. La salma è a disposizione dell'autorità giudiziaria ed è stata trasportata all'obitorio di Pescara per l'ispezione cadaverica.