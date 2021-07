Perde il controllo dell'auto e finisce in un negozio di ortofrutta dopo aver sfondato la vetrina [FOTO]

Paura nella tarda mattinata odierna, mercoledì 28 luglio, in via Colli Innamorati a Pescara. Solo un miracolo ha evitato che ci fossero vittime

Tragedia sfiorata in via Colle Innamorati a Pescara nella tarda mattinata di oggi, mercoledì 28 luglio.

Una donna, al volante di una Toyota Aygo, è finita dentro un negozio di ortofrutta dopo aver sfondato una vetrina davanti alla quale c'erano dei banconi con le cassette di frutta e verdura.

In base alla prima ricostruzione di quanto avvenuto, la donna avrebbe perso il controllo del veicolo mentre stava scendendo via Colle Innamorati.

Dopo aver urtato il cordolo del marciapiede si è impennata e, dopo aver divelto due paletti, e saltato il marciapiede ha finito la sua corsa contro la vetrina del negozio "Il Fruttaiolo Market" sfondandola. Il veicolo è entrato completamente nel locale e, solo per puro caso, in quel momento era praticamente vuoto. Se l'è vitsta brutta il marito marito della proprietaria che racconta di aver udito un forte rumore e di aver fatto in tempo a lanciarsi da un'altra parte per evitare di essere investito. Solo pochi minuti prima nel negozio c'erano 5 persone che avrebbero potuto essere travolte.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 che hanno accompagnato in ospedale in stato di shock la guidatrice, i vigili del fuoco e gli agenti della polizia municipale per l'esecuzione dei rilievi.