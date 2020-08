Incidenti stradali Portanuova / Viale Guglielmo Marconi

Auto e scooter si scontrano all'incrocio, giovane finisce in ospedale [FOTO]

Il ragazzo è stato soccorso da un'ambulanza del 118 della Misericordia e portato in ospedale per alcune escoriazioni. Il fatto si è verificato in viale Marconi