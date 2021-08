Auto si schianta all'ingresso della galleria, paura sulla circonvallazione [FOTO]

Secondo le prime informazioni, la vettura avrebbe sfondato una recinzione per poi finire sotto un macchinario utilizzato per i lavori. Sul posto i sanitari del 118 e la polizia stradale

Incidente stradale nella tarda serata di ieri (27 agosto) lungo la circonvallazione, in direzione Montesilvano. Un'auto guidata da un 48enne di Pescara, per ragioni ancora da chiarire, si è schiantata contro l'ingresso della galleria San Giovanni dove attualmente sono in corso alcuni lavori e, di conseguenza, il tunnel è chiuso, con relativa deviazione del traffico verso l'altra canna.

Secondo le prime informazioni, la vettura avrebbe sfondato una recinzione per poi finire sotto un macchinario. Sul posto i sanitari del 118, che hanno trasportato il conducente in ospedale per un sospetto trauma cranico, e la polizia stradale per i rilievi di rito.