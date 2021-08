Auto si schianta contro un albero e si ribalta, paura a Loreto Aprutino [FOTO]

Incidente stradale a Loreto Aprutino nel pomeriggio di oggi, 11 agosto. Una Fiat Seicento guidata da un uomo, per cause ancora da chiarire, si è schiantata contro un albero e si è ribaltata. Il sinistro, per la precisione, è avvenuto all'altezza della frazione di Passo Cordone.

Sul posto i vigili del fuoco di Pescara, un'ambulanza con i sanitari del 118 e i carabinieri forestali di Farindola. L'automobilista è stato trasportato in ospedale per accertamenti.