Finisce con l'auto in una scarpata a Montebello di Bertona: anziano recuperato e trasportato in ospedale con l'elicottero [FOTO]

Incidente nella tarda mattinata di oggi 22 marzo a Montebello di Bertona. Verso le 11 in località "Campo Mirabello" un uomo di 87 anni con la sua autovettura, per circostanze ancora da chiarire, è finito con il mezzo fuori strada scivolando in una scarpata.

Considerando la zona impervia e stato inviato l’elicottero dei vigili del fuoco a supporto della squadra a terra arrivata dal distaccamento dei vigili del fuoco di Penne. L'anziano, una volta messo in sicurezza il veicolo, è stato estratto dall'abitacolo ed affidato alle cure del personale del 118 intervenuto con l'ambulanza e l'elicottero. Presenti anche i carabinieri della compagnia di Penne. Ha riportato uno shock ed un politrauma, ma non è in pericolo di vita.