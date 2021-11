Sbanda con l’auto e finisce contro il guard rail, paura per un 21enne [FOTO]

Paura per un 21enne che ha sbandato con l’auto, finendo poi contro il guard rail. L'incidente si è verificato in via Prati. Come riporta Spoltore Notizie, il giovane è uscito fuori strada poco dopo le ore 14.30 di oggi, 23 novembre. Il ragazzo, pescarese, era alla guida di una Citroen C3.

Avrebbe perso improvvisamente il controllo del mezzo a causa di una buca, come riferito da lui stesso alla polizia locale di Spoltore, intervenuta sul posto. Il veicolo ha riportato danni ingenti, mentre fortunatamente il 21enne è illeso. Da ricostruire con esattezza la dinamica del sinistro.