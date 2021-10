Sbanda e abbatte un palo della segnaletica stradale, poi abbandona l’auto e se ne va [FOTO]

Sbanda con l’auto e abbatte un palo della segnaletica stradale: è successo a Spoltore, dove l'altra notte una donna ha perso il controllo della sua Fiat 600 andando a finire fuori strada. L'incidente si è verificato nella frazione di Santa Teresa, vicino a via Lago di Garda. Lo riporta Spoltore Notizie.

Subito dopo la conducente si sarebbe allontanata in stato di shock, lasciando il veicolo sul posto. In mattinata è poi giunta la polizia locale di Spoltore, che è risalita al proprietario della macchina, un uomo di Chieti. È intervenuto anche un mezzo della Sicurezza e Ambiente, che si è occupato di ripulire i detriti. La 600, invece, è stata portata via da un carro attrezzi.