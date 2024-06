Perde il controllo dell'auto e abbatte palo della luce a Spoltore

Incidente stradale la notte scorsa in via Pescarina a Spoltore con un ragazzo che dopo aver perso il controllo della sua automobile, una Kia Stonic, ha abbattuto un palo della luce.

Come riporta SpoltoreNotizie, il giovane spoltorese di 27 anni ha preso in pieno il palo della luce intorno alle ore 1:30.

Da accertare le cause che hanno provocato il sinistro.

Il 27enne ha perso il controllo del mezzo, che viaggiava in direzione Spoltore, e, complice anche il fondo stradale bagnato per la pioggia del pomeriggio, ha finito la sua corsa contro il palo della pubblica illuminazione. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del nucleo radiomobile di Pescara che si sono occupati dei rilievi utili a ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente, mentre i vigili del fuoco hanno messo in sicurezza del palo della luce. Sicurezza e Ambiente invece si è occupata del ripristino delle condizioni di sicurezza della sede stradale. Rilevanti i danni riportati dalla vettura.