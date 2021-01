Due auto si ribaltano a Penne e Collecorvino nel giro di poche ore [FOTO]

Due incidenti con altrettante auto ribaltate in mattinata nel Pescarese. I vigili del fuoco di Penne, infatti, sono intervenuti alle 11,30 in località valle Lupo di Collecorvino e alle 13.30 in località Colle Stella di Penne dove i conducenti sono rimasti incastrati nelle vetture ribaltate lungo l'asse stradale. I vigili del fuoco hanno subito messo in sicurezza le vetture.

In entrambi i casi sono intervenuti i carabinieri assieme al 118. I conducenti hanno riportato per fortuna solo lievi ferite.