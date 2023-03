Auto si ribalta sul fondo stradale viscido, paura a Villa Santa Maria di Spoltore [FOTO]

Paura questa mattina, poco prima delle ore 11.30, per un incidente verificatosi lungo la strada statale 16bis a Spoltore, più precisamente nel punto che si trova prima dell’intersezione per la frazione di Villa Santa Maria. Coinvolta una Fiat Punto vecchio modello, di colore verde. L'auto, secondo le prime informazioni, si sarebbe improvvisamente ribaltata nei pressi di una curva a causa della pioggia che ha reso viscido l'asfalto. A bordo della vettura c'era una coppia di anziani coniugi, che per fortuna non hanno riportato nulla di grave. Ad ogni modo, per precauzione, moglie e marito sono stati soccorsi dai sanitari del 118 e trasportati in ospedale. Come detto, tuttavia, le loro condizioni non sembrerebbero destare preoccupazione.

Sul posto gli agenti della polizia locale di Spoltore per i rilievi di rito e per occuparsi della gestione del traffico. Parlando con IlPescara.it, il comandante Panfilo D’Orazio ricorda che "quando piove bisogna stare attenti e, soprattutto, montare pneumatici efficienti e non troppo datati, che possono essere la prima causa di ribaltamento". L'uomo alla guida della macchina avrebbe perso il controllo proprio per tale ragione, ma la polizia locale sta comunque effettuando accertamenti perché "una telecamera ha ripreso tutto il sinistro", fa sapere D'Orazio, che invita inoltre a utilizzare, in queste situazioni, tutti i comandi del veicolo con calma, senza fare scatti o movimenti bruschi.

Stamane si è reso necessario, inoltre, l’intervento della Sicurezza e Ambiente per ripulire il fondo stradale dai detriti nonché di una squadra dei vigili del fuoco di Pescara per mettere in sicurezza il mezzo, raddrizzandolo e riportandolo in asse sulla carreggiata.