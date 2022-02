Giovane prende in pieno lo spartitraffico e si ribalta con l’auto [FOTO]

Paura questa notte, intorno alle ore 4, a Villa Raspa di Spoltore: una Mercedes classe A guidata da un 25enne, mentre si stava immettendo nella rotatoria di viale Europa, ha preso in pieno il cordolo dello spartitraffico e si è, di conseguenza, ribaltata. Ancora da ricostruire la dinamica dell’incidente stradale. Sono intervenuti i carabinieri del Nucleo radiomobile di Spoltore e Pescara, che hanno proceduto ai rilievi di rito, nonché un mezzo della Sicurezza e Ambiente per ripulire l'asfalto dai detriti.

Il ragazzo, che proveniva da Pescara e viaggiava verso Santa Teresa di Spoltore, è uscito in maniera autonoma dalla macchina, riportando per fortuna soltanto qualche graffio sulle mani, ed è stato medicato sul posto da un’ambulanza della Misericordia di Pescara senza che ci fosse la necessità di essere trasportato in ospedale.