Renault finisce contro quattro auto e si ribalta, paura all'alba in viale Bovio

Renault finisce contro quattro auto in sosta e si ribalta: paura stamane all'alba in centro, a pochi passi dall'auditorium del conservatorio. L'incidente si è verificato poco prima delle 6.30 e, come confermato dai vigili del fuoco, si è reso necessario l'intervento di una squadra dei pompieri per liberare dal mezzo la conducente, una 58enne di Città Sant’Angelo.

Secondo una prima ricostruzione la donna si è trovata davanti, all'improvviso, un'altra vettura che, immettendosi su viale Bovio da via Da Vinci, le ha di fatto tagliato la strada, rendendo inevitabile lo scontro: a quel punto la 58enne ha perso il controllo del veicolo e ha urtato quattro macchine parcheggiate all’altezza di via Saffi, per poi capovolgersi.

Sul posto anche i carabinieri del Nor, che si sono occupati dei rilievi, e i sanitari del 118, che hanno condotto la ferita al pronto soccorso dell'ospedale Spirito Santo. Le sue condizioni non desterebbero preoccupazioni.