Auto si ribalta, paura in via Prati [FOTO]

Un incidente si è verificato nel primo pomeriggio di oggi, 24 gennaio, lungo via Prati. Una macchina, per ragioni ancora da approfondire, si è ribaltata sul ponticello che si trova sopra Fosso Grande.

Sul posto si sono recati i vigili urbani della polizia municipale di Pescara, unitamente a un'ambulanza del 118 per prestare i primi soccorsi al conducente dell'auto. Riguardo al sinistro, che è accaduto intorno alle ore 13, sono adesso in corso le verifiche di rito per ricostruire l'esatta dinamica.