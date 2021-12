Auto si ribalta, paura in via Forca di Penne [FOTO]

Paura questa sera, intorno alle ore 21, in via Forca di Penne, dove un 21enne si è ribaltato con la sua auto (una Hyundai i10) dopo aver urtato una macchina parcheggiata. Il giovane è uscito da solo dall’abitacolo e, per fortuna, ha riportato soltanto alcune escoriazioni.

È stato medicato sul posto dai volontari della Misericordia di Pescara, intervenuti sul posto con un'ambulanza, mentre una pattuglia della polizia municipale ha chiuso temporaneamente la strada per poter effettuare i rilievi. Contestualmente, il ragazzo ha rifiutato il trasporto in pronto soccorso.