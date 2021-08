Si ribalta dopo aver urtato un'auto parcheggiata, paura in via della Bonifica [FOTO]

Sul posto è intervenuta un’ambulanza della Misericordia di Pescara, insieme alla polizia municipale e ai vigili del fuoco per mettere in sicurezza la zona dal momento che il veicolo coinvolto era a Gpl

Incidente oggi pomeriggio in via della Bonifica. Intorno alle ore 17:15 una Mini Cooper che procedeva da Francavilla al Mare verso Pescara ha urtato una Jeep parcheggiata sul lato destro, finendo in seguito contro il marciapiede sinistro e ribaltandosi su un fianco.

La conducente, una ragazza di 20 anni, è uscita spontaneamente dall'abitacolo, illesa. Sul posto è intervenuta un’ambulanza della Misericordia di Pescara insieme alla polizia municipale, mentre i vigili del fuoco si sono occupati di mettere in sicurezza la zona dal momento che il veicolo coinvolto era a Gpl.