Auto si ribalta dopo aver urtato una moto e un palo in via De Cesaris: due feriti [FOTO]

Momenti di paura nella tarda serata di ieri mercoledì 11 agosto per un incidente avvenuto in via De Cesaris

/ Via Clemente de Cesaris

Incidente nella serata di ieri mercoledì 11 agosto in centro a Pescara. Una moto e un'automobile si sono scontrate con la vettura che è finita contro un palo nel tentativo di schivare il motociclo per poi ribaltarsi all'angolo fra via De Cesaris e viale Regina Margherita.

Sul posto è intervenuto il 118 con due ambulanze e la polizia municipale che si è occupata dei rilievi, oltre ad alcune pattuglie della squadra volante. I conducenti del veicolo e della moto sono rimasti feriti in modo non grave, riportando contusioni e politraumi e sono stati trasportati in ospedale.