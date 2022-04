Perde il controllo dell'auto in via Colle Innamorati e si ribalta contro il muro di una casa, grave il conducente [FOTO]

Brutto incidente stradale nella zona dei Colli a Pescara nella notte tra sabato e domenica.

Intorno alle ore 4 un uomo di 38 anni pescarese alla guida di una Opel Corsa ha perso il controllo dell'automobile mentre percorreva via Colle Innamorati.

La corsa della vettura, che si è ribaltata su un fianco dopo aver sbandato, è finita contro il muro di una casa all'incrocio con via Cipriani.

Il 38enne al volante (era solo) è rimasto parzialmente schiacciato sotto al veicolo. Lanciato l'allarme sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 e i vigili del fuoco. Questi ultimi hanno liberato dall'abitacolo l'automobilista (utilizzando dei gonfiabili posizionati in maniera tale da riuscire a sollevare l'autovettura senza scossoni per il ferito) che è stato poi accompagnato in codice rosso nel pronto soccorso con l'ambulanza. In ospedale è stato ricoverato in gravi condizioni nel reparto di Rianimazione con prognosi riservata. Sul posto è anche intervenuta la polizia, prima con la squadra volante e poi con le pattuglie della stradale.