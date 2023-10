Perde il controllo dell'automobile e si ribalta in via del Circuito

Paura in via del Circuito a Pescara intorno alle ore 17 di giovedì 5 ottobre per un'automobile guidata da un uomo di 75 anni che si è ribaltata rimanendo su un fianco.

Lanciato l'allarme, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del Comando provinciale che hanno delimitato la zona e provveduto a estrarre dal veicolo il 75enne che era da solo a bordo.

Il ferito è stato poi affidato ai soccorritori del 118 giunti sul posto con un'ambulanza tramite la quale l'hanno accompagnato in ospedale. Dei rilievi e della gestione del traffico si sono occupati gli agenti della polizia locale che si sta occupando della ricostruzione della dinamica del sinistro.