Auto si ribalta lungo la Tiburtina a Tocco da Casauria: ferita una 22enne [FOTO]

Una 22enne è rimasta ferita nel primo pomeriggio di oggi 22 novembre a seguito di un incidente stradale avvenuto lungo la statale 4 Tiburtina nel comune di Tocco da Casauria. La ragazza, per cause ancora da chiarire, si è ribaltata con la sua autovettura in mezzo alla carreggiata. Il veicolo ha anche perso carburante e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Alanno. La giovane è arrivata in ospedale con un'ambulanza del 118, ed ha riportato un poltrauma e contusioni. Sul posto anche i carabinieri.