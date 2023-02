Perde il controllo dell'automobile e si ribalta dopo essere andato fuori strada, nella vettura anche la figlia piccola [FOTO]

Incidente stradale lungo la provinciale 23 che da Caprara d'Abruzzo porta a Santa Teresa di Spoltore nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 9 febbraio.

Intorno alle ore 15, in base alla ricostruzione fornita dalla polizia locale spoltorese, guidata dal comandante Panfilo D'Orazio, un uomo di 50 anni al volante di una Fiat Panda, all'interno della quale c'era anche la figlia di 8 anni, ha perso il controllo del veicolo in un tratto di strada in discesa e curvilineo.

Il veicolo ha così deviato la sua traiettoria fino a sormontare la scarpata ascendente attigua al margine stradale fino a ribaltarsi sulla carreggiata.

Per fortuna padre e figlia sono rimasti illesi e sono usciti autonomamente dal mezzo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per mettere in sicurezza il veicolo, poiché alimentato a metano, la società Sicurezza e Ambiente per la pulizia della sede stradale e la polizia locale per i rilievi utili all'esatta ricostruzione della dinamica del sinistro.