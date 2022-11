Incidente lungo la strada provinciale 16 bis a Spoltore, donna perde il controllo dell'auto e si ribalta

Incidente stradale a Spoltore con un'automobile ribaltata lungo la strada provinciale 16 bis questa mattina presto, mercoledì 16 novembre.

Come riferisce SpoltoreNotizie, il sinistro si è verificato poco dopo le ore 7 in località Sferrella.

In base alla prima ricostruzione, la donna di 64 anni al volante, ha perso il controllo della vettura, una Lancia Y, per cause ancora da accertare, finendo contro il terreno posto al lato della strada.

Una volta colpita la parte laterale della strada il veicolo si è ribaltato. Lanciato l'allarme, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno estratto la donna dal veicolo, gli agenti della polizia locale che si sono occupati di eseguire i rilievi utili all'esatta ricostruzione del sinistro, e una pattuglia dei carabinieri. C'è stato anche l'intervento dei soccorritori del 118 che con un'autoambulanza hanno trasportato la donna in ospedale a Pescara. Per fortuna non dovrebbe aver riportato gravi conseguenze. La strada è stata interrotta per circa un'ora.