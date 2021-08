Spoltore, uomo si ribalta con l’auto e finisce contro una recinzione [FOTO]

L'incidente si è verificato ieri mattina lungo via Sangro. Illeso il conducente, che in base alle prime informazioni avrebbe perso il controllo del mezzo

Un incidente stradale, per fortuna senza gravi conseguenze, si è verificato ieri a Santa Teresa. Come riporta Spoltore Notizie un 83enne del posto, mentre stava percorrendo via Sangro alla guida di una Fiat Panda vecchio modello, ha improvvisamente perso il controllo del mezzo, ribaltandosi e finendo poi contro una recinzione.

Nell’impatto è stato danneggiato anche un contatore dell’acqua, e per tale ragione è stato necessario l’intervento del personale dell'Aca. Alle operazioni di soccorso hanno partecipato la polizia locale di Spoltore e un'ambulanza del 118, che ha trasportato l’uomo al pronto soccorso di Pescara. Le sue condizioni non desterebbero preoccupazione.