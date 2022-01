Auto si ribalta, paura sulla provinciale [FOTO]

Un'auto si è ribaltata oggi pomeriggio, intorno alle ore 18, sulla strada provinciale 23 in direzione di Caprara. Lo riporta Spoltore Notizie. La macchina, una Nissan Primera, si è cappottata al centro della carreggiata per cause ancora in fase di verifica.

Sul posto, per accertamenti, si sono recati gli agenti della polizia locale, che hanno momentaneamente chiuso la strada, insieme ai vigili del fuoco di Pescara e a un mezzo della Sicurezza e Ambiente.

Alla guida del veicolo c'era un settantenne, residente a Chieti, che è stato trasportato all’ospedale "Santo Spirito" dai volontari del 118. Le sue condizioni, per fortuna, non sono gravi.