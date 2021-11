Auto si ribalta nella notte, paura per due giovani pescaresi [FOTO]

Paura per due giovani pescaresi che, a bordo di una Toyota Yaris, si sono ribaltati nella notte a Santa Teresa di Spoltore. Si tratta di un ragazzo e una ragazza che, intorno alle 4, sono rimasti coinvolti nell'incidente avvenuto in via Maiella, vicino allo spartitraffico che costeggia un'attività di lavaggio auto.

Come ricostruisce Spoltore Notizie la vettura, che viaggiava in direzione mare, è improvvisamente uscita di strada, impattando contro il marciapiedi e terminando poi la propria corsa sottosopra. La dinamica, ad ogni modo, dovrà essere ricostruita con chiarezza. La coppia, che è fortunatamente illesa, non ha riportato traumi importanti.

Sul posto i carabinieri del Nucleo Radiomobile di Pescara, una pattuglia della guardia di finanza e un mezzo della Sicurezza e Ambiente spa, che ha lavorato fino all’alba per ripulire la carreggiata dai detriti.