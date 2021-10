Incidente in via Caravaggio con un'automobile ribaltata [FOTO]

Incidente stradale con un'automobile ribaltata in via Caravaggio a Pescara nel pomeriggio di oggi, mercoledì 27 ottobre.

Una vettura, una Fiat Panda, alla guida della quale c'era una donna si è ribaltata su un fianco mentre percorreva la strada in direzione nord.

Ancora da chiarire le cause del sinistro. Lanciato l'allarme sul posto sono intervenuti la polizia municipale, la polizia e i vigili del fuoco.

Mentre la conducente del veicolo è stata soccorsa dai sanitari del 118 ma per fortuna non dovrebbe aver riportato conseguenze uscendo praticamente illesa.