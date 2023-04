Perde il controllo dell'auto e si ribalta alla curva della Madonnina dopo aver centrato il palo del distributore

Paura per un giovane alla guida di un'automobile nella notte tra lunedì 10 e martedì 11 aprile in via Raffaele Paolucci a Pescara.

In base alla ricostruzione di quanto avvenuto, il conducente, un uomo sui 30 anni, avrebbe perso il controllo della vettura alla curva della Madonnina.

E complice la velocità di certo non moderata è andato a schiantarsi contro il palo con l'insegna del distributore di carburanti.

A causa del violento impatto il veicolo si è ribaltato finendo la sua corsa contro le vetrate che costeggiano il lungofiume. Sul posto si è reso così necessario l'intervento dei soccorritori del 118 e dei vigili del fuoco che hanno estratto il 30enne dall'abitacolo. Per fortuna, quasi incredibilmente, l'uomo alla guida è di fatto uscito quasi illeso. Dei rilievi utili all'esatta ricostruzione del sinistro invece si sono occupati gli agenti della squadra volante che poi hanno passato la pratica ai colleghi della stradale. Si attendono gli accertamenti dall'ospedale per verificare che il conducente non avesse assunto alcolici o sostanze stupefacenti.