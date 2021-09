Incidente a Cappelle sul Tavo, auto si ribalta dopo scontro: gravi 2 giovani

Un incidente stradale a Cappelle sul Tavo nel tardo pomeriggio di ieri, lunedì 13 settembre.

Un'automobile con a bordo due giovani di 19 anni si è ribaltata dopo uno scontro.

I due giovani, a causa del violento urto, sono rimasti feriti.

Entrambi sono stati soccorsi e trasportati in ospedale e uno dei due è in gravi condizioni per un trauma cranico commotivo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per i rilievi utili all'esatta ricostruzione del sinistro.