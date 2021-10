Incidente asse attrezzato, scontro tra due automobili: una si ribalta [FOTO]

Incidente stradale lungo l'asse attrezzato oggi a Pescara con un'automobile ribaltata dopo lo scontro tra due veicoli.

Il sinistro si è verificato nella mattinata odierna, martedì 19 ottobre, all'altezza dell'entrata di via Aterno in direzione Pescara.

Due vetture, una Peugeot 206 guidata da una donna che si stava immettendo sull'asse attrezzato, e una Fiat Panda, al volante del quale c'era un uomo, si sono scontrate.

A causa dell'impatto la Panda si è ribaltata finendo nella corsia di sorpasso. Lanciato l'allarme, sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 che hanno accompagnato il ferito in ospedale. I vigili del fuoco del Comando provinciale invece si sono occupati di mettere in sicurezza l'area con la Panda rimessa sul lato giusto poi portata via dal carro attrezzi. I rilievi, utili a ricostruire l'esatta dinamica del sinistro, sono stati eseguiti dagli agenti della polizia stradale di Piano d'Orta.