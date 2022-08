Ha un malore alla guida e si schianta contro il guard-rail della circonvallazione [FOTO]

Incidente lungo la circonvallazione nel territorio di Pescara subito dopo l'uscita di via Tirino nella tarda mattinata di oggi, mercoledì 3 agosto.

Intorno alle ore 12:30, un uomo di 53 anni alla guida di una Fiat Panda si è schiantato contro il guard-rail centrale a causa di un malore di natura cardiaca.

Richiesto l'intervento del 118 sul posto sono intervenuti i soccorritori con un'ambulanza della Misericordia.

Per fortuna l’autista ha riportato solo alcune escoriazioni ma è stato portato in codice giallo nel pronto soccorso a causa del malore ancora in corso.