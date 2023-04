Auto si schianta contro il guardrail all'uscita di Pescara sud della tangenziale [FOTO]

Incidente nella mattinata di domenica 23 aprile lungo la statale 714 (tangenziale) di Pescara. Una vettura, per circostanze ancora da chiarire, è finita contro il guardrail che divide i due svincoli di Pescara sud e Francavilla centro. Sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco del comando provinciale di Pescara che ha messo in sicurezza l'area ed ha estratto dalle lamiere il conducente che è stato trasportato in ospedale con un politrauma. I rilievi sono stati eseguiti dalla polizia stradale, le operazioni di pulizia dai tecnici Anas.