Perde il controllo dell'auto e finisce fuori strada schiantandosi [FOTO]

Incidente stradale in via Prati nel territorio comunale di Spoltore la notte scorsa intorno all'una.

Un'automobile, una Citroen C3, al volante della quale c'era un ragazzo di 33 anni che stava tornando a casa dal lavoro, è finita fuori strada finendo in una scarpata.

A causare il sinistro sarebbe stato un colpo di sonno.

La vettura, a causa della violenza dell'impatto, ha subìto evidenti danni ed è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco del comando provinciale di Pescara per liberare il 33enne dall'abitacolo nel quale era rimasto incastrato. Il ragazzo ha riportato contusioni multiple ed è stato trasportato in pronto soccorso in codice giallo da un'ambulanza della Misericordia di Pescara.