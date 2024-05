Chef 38enne esce fuori strada sulla statale per Picciano mentre torna dal lavoro: possibile un colpo di sonno

Stava tornando dal lavoro con la sua Hyundai i20 quando sembra per un colpo di sonno, ha perso il controllo del mezzo finendo fuori strada in viale Europa lungo la statale che collega Picciano a Piccianello.

Protagonista dell'episodio uno chef 38enne che ai soccorritori avrebbe raccontato di quel colpo di sonno costatogli il trasporto in ospedale per contusioni multiple. A soccorrerlo è stata un'ambulanza della Misericordia di Pescara che lo ha trasportato in ospedale. Impressionanti le immagini dell'auto finite dentro la folta vegetazione che si trova lungo la statale.

In corso gli accertamenti per determinare le cause dell'incidente avvenuto intorno alle 4 di sabato 11 maggio.