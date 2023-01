Finisce fuori strada con l'auto a Spoltore e si schianta contro un contatore del gas provocando una fuga di metano

Incidente a Spoltore con un'automobile, una Citroen C1, finita fuori strada in via Pescarina nella serata odierna.

Come riferisce SpoltoreNotizie, l'uomo che guidava ha perso il controllo della vettura finendo la sua corsa contro il contatore del gas di una villetta distruggendolo.

Lanciato l'allarme, sul posto si è reso necessario l'intervento dei soccorritori del 118 che hanno accompagnato l'automobilista in ospedale per accertamenti.

Mentre i vigili del fuoco si sono adoperati, dopo aver chiuso alla circolazione la strada insieme ai carabinieri, per arrestare la fuga di metano che si è generata a causa dell'impatto. Poi i tecnici del gas si sono occupati di eseguire la riparazione.