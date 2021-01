Paura a Popoli, auto esce fuori strada e si ribalta più volte [FOTO]

Brutto incidente stradale a Popoli con un'automobile finita fuori strada e ribaltata più volte.

Il sinistro si è verificato nella mattinata odierna, domenica 24 gennaio, verso le ore 8 lungo la strada provinciale 72 verso Vittorito.

Per cause ancora in corso di accertamento, una Honda Jazz bi fuel (benzina-gpl), è uscita fuori dalla carreggiata stradale ribaltandosi più volte e finendo la sua corsa in un canalone.

Lanciato l'allarme, sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, che hanno estratto la conducente dall'abitacolo, una ragazza miracolasamente uscita illesa, i carabinieri che si sono occupati di eseguire i rilievi e i vigili del fuoco del Distaccamento di Alanno. La squadra di questi ultimi ha provveduto a mettere in sicurezza la zona delle operazioni con la chiusura della bombola di gpl della vettura che, in seguito all'uscita dalla sede stradale si è capovolta più volte urtando anche un tubo di sfogo della linea di adduzione del gas metano.