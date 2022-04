Esce fuori strada con l'auto che si impenna e finisce in una proprietà privata

Incidente stradale a Spoltore oggi pomeriggio, sabato 16 aprile, con un'automobile, una Peogeout 308, che dopo essere uscita di strada si è impennata finendo all'interno di una proprietà privata.

Il sinistro, come riferisce SpoltoreNotizie, si è verificato in via Montinope a poca distanza dal municipio.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia municipale per eseguire i rilievi utili a ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. Non si registrano feriti per fortuna e il conducente della vettura sta bene.