Auto finisce fuori strada a Città Sant'Angelo: ferite madre e figlia di 12 anni [FOTO]

Un'auto è finita fuori strada questa mattina primo settembre a Città Sant'Angelo. La vettura, una Fiat Panda, forse a causa dell'asfalto bagnato è finita in un terreno a pochi metri da un'abitazone, lungo la strada provinciale 1 nella zona del centro commerciale Pescara Nord. A bordo erano presenti una donna e la figlia di 12 anni. Sul posto è intervenuta un'ambulanza del servizio "Pubblica assistenza" di Montesilvano che le ha trasportate in pronto soccorso a Pescara per le ferite e contusioni riportate. Le loro condizioni non sono gravi, sono arrivate nel nosocomio in codice giallo.