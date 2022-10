Finisce fuori strada sull'A14: giovane incinta portata di corsa in ospedale

Una 23enne incinta, originaria di Pescara, è finita fuori strada nella tarda mattinata odierna sul tratto ravennate dell'A14. Come si legge su Ravenna Today, la giovane era alla guida della sua Honda Jazz e stava procedendo in direzione Bologna quando, per cause ancora da chiarire con esattezza, ha perso il controllo del mezzo.

L'incidente è avvenuto all'altezza del km 63, nella zona di Faenza. Non sono rimasti coinvolti altri veicoli, e per fortuna la ragazza ha riportato ferite lievi. Tuttavia, trovandosi in una fase di gravidanza avanzata, i medici del 118 intervenuti sul posto hanno deciso di portarla di corsa all'ospedale Bufalini di Cesena per ulteriori accertamenti. Sul posto è intervenuta anche la polstrada di Forlì.