Entra contromano in una rotatoria di Spoltore dopo aver perso il controllo dell'auto e divelto alcuni paletti

Avrebbe perso il controllo della sua automobile mentre stava percorrendo la strada statale 602 a Santa Teresa di Spoltore e subito dopo avrebbe imboccato contromano una rotatoria.

Non prima di aver sbandato finendo la sua cosa contro lo spartitraffico, come riferisce SpoltoreNotizie.

L'incidente si pè verificato intorno alle ore 23 di lunedì 21 agosto.

L'uomo alla guida della vettura, una Mercedes 220 station wagon, si stava dirigendo in direzione di Santa Teresa, da Pescara, quando, per cause ancora in corso di accertamento, avrebbe sbandato più volte imboccando la carreggiata opposta. Dopo aver divelto un paio di paletti delineatori a lato della strada si è immesso nella rotonda contromano per finire la sia corsa poco più avanti. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Pescara che hanno posto sotto sequestro il veicolo, mentre per il conducente non ci sono state conseguenze gravi.