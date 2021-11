Auto contromano sull'asse attrezzato, nuovo caso a Pescara [FOTO]

Veicolo contromano sull'asse attrezzato, nuovo caso a Pescara. È accaduto nel pomeriggio di ieri (14 novembre), e la segnalazione ci arriva da un nostro lettore. Erano da poco passate le ore 16,30 quando, all'uscita di piazza della Marina, un'Audi si è trovata di fronte un'altra vettura - una Fiat Punto - che procedeva esattamente in senso contrario, avendo imboccato la carreggiata nel verso sbagliato. È stato solo grazie alla prontezza di riflessi dell'automobilista se si è riusciti a evitare uno scontro frontale.

"Ancora una volta una macchina contromano sull'asse attrezzato... fermata appena in tempo", scrive il lettore, che ci ha inviato anche un'eloquente fotografia. Non essendo la prima volta che si verificano simili episodi, e per giunta quasi tutti nello stesso punto (cioè in prossimità dell'uscita Porto), sarebbe auspicabile migliorare la viabilità e la visibilità almeno in quello svincolo.