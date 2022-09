Perde il controllo dell'auto e finisce contro una vettura in sosta dopo aver invaso la corsia opposta [FOTO]

Incidente stradale intorno alle ore 7:30 di questa mattina a Pescara in via Nazionale Adriatica nord all'altezza del campo sportivo Zanni nei pressi di strada delle Fornaci.

In base alla prima ricostruzione di quanto accaduto, un uomo di 38 anni avrebbe perso il controllo della sua automobile, una Fiat Panda, a causa di un colpo di sonno.

Il mezzo ha così invaso la corsia opposta finendo la sua corsa contro una vettura parcheggiata, una Volvo.

Lanciato l'allarme, sul posto sono arrivati i soccorritori del 118 con un'autoambulanza della Misericordia: il 38enne è stato medicato sul posto senza necessità di essere trasportato in ospedale.