Perde il controllo dell'auto e finisce contro due ulivi: ferito un uomo a Spoltore [FOTO]

Un uomo di 52 anni senza fissa dimora di Pescara, è rimasto ferito a seguito di un incidente stradale avvenuto dopo le 12 del 15 giugno in località Cavaticchi di Spoltore. Mentre era a bordo della sua Fiat 600, per cause ancora da confermare ha perso il controllo del veicolo uscendo fuori strada e, dopo aver percorso un lungo tratto in mezzo ai campi, ha urtato due ulivi spezzando anche un grosso ramo.

Sul posto è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco di Pescara che, dopo aver tagliato la portiera lato passeggero, estraevano dall’abitacolo l'uomo rimasto incastrato. I soccorsi sono stati effettuati da un'ambulanza del 118 e dall'elisoccorso. Era cosciente al momento del trasporto in ospedale. I rilievi sono stati affidati alla polizia locale.