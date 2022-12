Perde il controllo dell'auto e finisce contro una ringhiera in via del Circuito, perdita d'acqua per la rottura di contatore

Incidente stradale in via del Circuito a Pescara ieri mattina con un'automobile guidata da una donna di 40 anni che è finita contro una ringhiera laterale.

La 40enne al volante, per cause da accertare, ha perso il controllo della vettura, un suv Jeep Renegade, che è finita per urtare una ringhiera sul lato destro della carreggiata poco prima del ponte di Villa Fabio.

A bordo della vettura c'erano anche i due figli minorenni della donna.

Oltre alla ringhiera il veicolo ha anche danneggiato un contatore dell'acqua e si è reso necessario l'intervento dei tecnici dell'Aca per una perdita di acqua.