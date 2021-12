Perde il controllo dell'automobile e finisce contro un palo, ragazza finisce in ospedale [FOTO]

Brutto incidente stradale la notte scorsa a Santa Teresa di Spoltore con un'automobile, una Fiat Panda, finita contro un palo.

Come riferisce SpoltoreNotizie, il sinistro è avvenuto intorno alle ore 4 in via Maiella.

Al volante una ragazza che avrebbe perso il controllo della Fiat Panda finendo violentemente contro un palo della luce all'altezza dello spartitraffico nei pressi del lavaggio auto.

Lanciato l'allarme, sul posto sono intervenuti sia i soccorittori del 118 con un'ambulanza della Misericordia, che i carabinieri della Compagnia di Pescara. Oltre ai vigili del fuoco. La giovane è stata trasportato con un'ambulanza in ospedale ma le sue condizioni non desterebbero preoccupazione. Da ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.