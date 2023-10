Si schianta con l'auto contro un palo della luce che crolla per l'impatto: è successo a Città Sant'Angelo

Forse un colpo di sonno alla base dell'incidente avvenuto intorno alle 6 di questa mattina a Città Sant'Angelo. Una 32enne sembra stesse tornando a casa da Montesilvano dopo aver finito il turno di lavoro quando ha impattato contro un palo della luce in cemento che è letteralmente crollato.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Pescara per mettere in sicurezza la zona e un'ambulanza della Misericordia di Pescara con i sanitari che hanno potuto curare la ragazza sul posto. Per lei a quanto pare solo alcune escoriazioni e tanta paura. Non è stato necessario il trasporto in ospedale.