Perde il controllo dell'auto e finisce fuori strada contro due pali a Spoltore, donna finisce in ospedale

Incidente stradale in via Pescarina in direzione Spoltore intorno alle ore 13 di oggi, mercoledì 6 luglio.

In base alla prima ricostruzione una donna avrebbe perso il controllo della sua automobile, una Fiat Punto, finendo prima contro un palo della Tim e in seguito contro uno della pubblica illuminazione.

A causa del violento impatto la guidatrice, di nazionalità ucraina è rimasta ferita, ma per fortuna sembrerebbe non in modo grave.

Ma è stata accompagnata in ospedale a Pescara dai soccorritori del 118 giunti sul posto con un'ambulanza della Misericordia. Dei rilievi, utili all'esatta ricostruzione della dinamica del sinistro, si sono occupati gli agenti della polizia locale. La donna potrebbe aver subìto un colpo di sonno a causa della stanchezza accumulata al lavoro. Nell'abitacolo anche il suo cagnolino che è stato affidato temporaneamente alla protezione animale.