Malore mentre guida: 32enne di Pianella finisce con l'auto contro un cartellone pubblicitario sulla statale di Spoltore

Forse un malore o un colpo di sonno la causa dell'incidente avvenuto a Spoltore, sulla statale 602, intorno alle 15.30 di mercoledì primo maggio.

A finire contro un cartellone pubblicitario e il palo della luce vicino, è stata una donna di 32 anni di Pianella che percorreva la strada in direzione mare-monti a bordo di una Lancia Y. Al chilometro 57+800 l'incidente di cui la giovane non ricordava nulla come ha poi lei stessa dichiarato alla polizia locale intervenuta sul posto.

Un racconto che ha fatto quando si è ripresa. Fortunatamente nessuna grave conseguenza per la 32enne risultata negativa all'alcol test, con l'auto che ha fermato la sua corsa nello spazio d'erba accanto alla carreggiata.