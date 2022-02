Incidente a Spoltore, perde il controllo dell'auto e si schianta contro un albero [FOTO]

Brutto incidente stradale a Spoltore lungo la strada provinciale 23 nei pressi di Caprara nel pomeriggio di oggi, sabato 12 febbraio.

Come riferisce SpoltoreNotizie, un ragazzo di 22 anni di Pescara ha perso il controllo della sua automobile, una Hyundai Getz, mentre stava percorrendo la strada in direzione di Santa Teresa.

La corsa della vettura è terminata contro un albero.

A causa del violento schianto, sul posto si è reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco per estrarre il giovane dalle lamiere visto che la portiera era rimasta bloccata. Poi il 22enne è stato affidato alle cure dei soccorritori del 118 che l'hanno accompagnato in ambulanza nell'ospedale di Pescara per gli accertamenti del caso. Dei rilievi si sono occupati gli agenti della polizia municipale in modo da ricostruire l'esatta dinamica del sinistro.