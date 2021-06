Incidente a Spoltore, auto si capovolge: paura per una donna [FOTO]

Il sinistro, come riferisce SpoltoreNotizie, si è verificato in zona frazione di Frascone, alla fine del rettilineo di "Contrada Bucciarelli"

Incidente stradale a Spoltore con un'automobile capovolta nel pomeriggio di ieri, giovedì 10 giugno.

Il sinistro, come riferisce SpoltoreNotizie, si è verificato intorno alle ore 18:30 nei pressi della frazione di Frascone, alla fine del rettilineo di "Contrada Bucciarelli".

A capovolgersi una Toyota Yaris alla guida della quale c'era una donna di 47 di Spoltore.

Per fortuna, al di là del grande spavento non ci sarebbero state gravi conseguenze per la conducente del veicolo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del Comando di Pescara, i soccorritori del 118 con un'ambulanza della Croce Rossa con la quale la vittima dell'incidente è stata trasportata in ospedale, i carabinieri e la polizia municipale per i rilievi utili a ricostruire l'esatta dinamica del sinistro. Mentre la società Sicurezza e Ambiente ha ripulito il manto stradale dai detriti.