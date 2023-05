Automobile affonda nell'asfalto davanti all'ospedale e resta bloccata

Un'automobile, una Toyota Yaris, è rimasta bloccata in via Fonte Romana a Pescara, proprio di fronte all'ingresso dell'ospedale civile "Santo Spirito" dopo essere affondata nell'asfalto mentre stava transitanto.

L'episodio è avvenuto nel pomeriggio di giovedì 11 maggio.

A causare il problema, in base alla ricostruzione, è stato il sollevamento di uno dei tombini in ghisa a causa della pioggia battente che ha colpito il capoluogo adriatico.

Con il tombino sollevato quando la vettura è transitata è stato inevitabile che la ruota anteriore sinistra finisse nel buco sottostante. Risultato è stata la rottura di gomma e cerchione con conseguente ripercussione sul traffico. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale e i vigili del fuoco.

Il forte temporale che si è abbattuto sulla città ha provocato diversi disagi e sono stati diversi gli interventi eseguiti dai vigili del fuoco e dalla polizia locale per i danni provocati dall'acqua. Tra i più rilevanti si segnalano problemi al sistema fognario in via Anelli e pericolose buche in via di Sotto dove è stato necessario transennare alcuni tratti per evitare problemi più seri.